Incidente sul lavoro a Milano, benna si stacca da gru: feriti 2 operai

Una benna si è staccata da una gru in un cantiere in via Cola Montano, questa mattina poco dopo le 7:30 a Milano. Nella caduta ha urtato due operai, rimasti feriti. La benna si è poi fermata contro il gabbiotto del custode, rimasto ferito a sua volta. Nessuna delle tre persone coinvolte, portate agli ospedali di Niguarda e all'Humanitas, è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che stanno intervenendo anche ad Agrate Brianza, dove poco dopo le 9 un operaio di una ditta di gru, in via Archimede, è caduto da un'altezza di circa cinque metri.