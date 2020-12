Natale, bimbi delle scuole di Milano e Bergamo illuminano la Minitalia

Gli alunni delle scuole di Milano e della Provincia di Bergamo hanno deciso di illuminare simbolicamente la Penisola, dopo mesi di buio e silenzio, con l'augurio di poter presto tornare a giocare tutti insieme. A rendere ancora più suggestiva l'iniziativa, immortalata in un video, ha contribuito Leolandia, noto parco a tema di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, che ha messo a disposizione la Minitalia con i suoi 160 monumenti perfettamente riprodotti.

Il progetto ha ricevuto anche il plauso del presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, che ha dichiarato: “Ringrazio le scuole coinvolte in questo bellissimo messaggio di speranza. Ci auguriamo che il 2021 possa essere un anno di rinascita, in cui tutti noi, e i bambini in particolare, possiamo riprendere le nostre vite e le nostre attività. L’entusiasmo e la consapevolezza con cui i ragazzi hanno partecipato a questo progetto ci fanno ben sperare per un futuro migliore”.