Trovati sei migranti clandestini nascosti in un tir nel Mantovano

Sei giovani clandestini di nazionalità afghana sono stati trovati ieri mattina nascosti nel cassone di un tir romeno arrivato in un'azienda di Borgo Virgilio per scaricare dei sanitari. Cinque di loro erano in discrete condizioni: il sesto, febbricitante, è stato trasportato all'ospedale Poma di Mantova dove è stato sottoposto a tampone per il Covid, poi risultato negativo. I giovani sono stati poi accompagnati nella locale caserma dei carabinieri, mentre nei confronti dell'autotrasportatore non sono stati adottati provvedimenti: al momento regge la sua versione di non essersi accorto dei sei che stava trasportando, ma le indagini continuano.

La scoperta

Ad accorgersi dei clandestini a bordo del tir sono stati alcuni automobilisti: vedendo aprirsi la porta retrostante del mezzo pesante e notando una sagoma che sbirciava fuori, hanno avvertito i carabinieri. Una pattuglia ha fermato il mezzo di trasporto e, aperto il cassone, ha trovato i sei clandestini nascosti fin dalla partenza in Romania.