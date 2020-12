Milano, consigliere M5s fa la doccia durante riunione streaming

"Volevo seguire l’assessore Granelli e il dibattito tra i miei colleghi - ha raccontato Corrado -. Mi sono collegato per ascoltare, ma dovevo cambiarmi con una certa urgenza perché da lì a poco avevo altri appuntamenti in agenda. Pensavo di aver spento il video"

Imprevisto durante una riunione in videoconferenza della commissione Mobilità e Ambiente del Comune di Milano. Protagonista dell’episodio è stato il consigliere del Movimento 5 Stelle Gianluca Corrado, il quale, spegnendo il microfono ma non la telecamera del proprio smartphone, è andato in bagno a farsi la doccia, come riportato da Open, mentre gli altri partecipanti erano ancora collegati e impegnati nell’incontro. “Ero appena tornato dal tribunale, ma volevo seguire l’assessore Granelli e il dibattito tra i miei colleghi - ha raccontato -. Mi sono collegato per ascoltare, ma dovevo cambiarmi con una certa urgenza perché da lì a poco avevo altri appuntamenti in agenda. Pensavo di aver spento il video e invece - ha concluso Corrado - sono stato tradito dalla tecnologia”. (Video YouTube/Federico Ughi)