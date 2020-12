Polizia insegue ladri dopo furto nel Pavese, ripreso scrigno gioielli

Uno scrigno di gioielli e un'auto sono stati recuperati a Borgo Vercelli al termine di un inseguimento compiuto dagli agenti di polizia intervenuti dopo un furto avvenuto in un'abitazione a Palestro, in provincia di Pavia.

L'inseguimento

A quanto si apprende, gli autori del furto sarebbero tre giovani nomadi che dopo il colpo si sono dati alla fuga in direzione Vercelli. Una pattuglia della polizia è riuscita a intercettare l'auto su cui viaggiavano, ma i tre, dopo essere stati quasi bloccati, hanno abbandonato il veicolo scomparendo a piedi nelle campagne di Borgo Vercelli. I poliziotti hanno trovato nell'abitacolo diversi gioielli in oro, che sono stati restituiti ai proprietari, e arnesi da scasso. Aiutati da polizia stradale e carabinieri, hanno anche individuato alcuni abiti sporchi di fango in una casa in aperta campagna, presumibilmente indossati dai ladri ai quali ora si sta dando la caccia.