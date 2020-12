Como, colpito al volto mentre cerca di sedare una rissa: ferito vigile

L'uomo, 55 anni, è stato trasportato in ospedale. I partecipanti alla rissa sono scappati, ma la polizia locale sta esaminando i filmati delle telecamere della zona per identificare i responsabili

Un agente della polizia locale di Como ieri è stato portato in ospedale dopo essere stato colpito al volto durante il tentativo di sedare una rissa nel quartiere di Albate. Il litigio ha coinvolto un gruppo di giovani e un gruppo di uomini più adulti. La polizia locale è intervenuta per porre termine alla rissa e far rispettare le norme anti assembramento. Durante l'intervento l'agente è stato accerchiato e colpito al volto, pare da un calcio.

Indagini in corso

Il vigile, 55 anni, è stato trasportato in ospedale nel reparto di chirurgia maxillo facciale. I partecipanti alla rissa si sono poi tutti allontanati, ma la polizia locale sta esaminando i filmati delle telecamere della zona per identificare i responsabili.