Morto a 52 anni Luca Trevisan dopo malattia: professore alla Bocconi

Tra un mese esatto, il 21 luglio, avrebbe compiuto 53 anni. Luca Trevisan, professore di Computer Science e direttore del Master of Science in Artificial Intelligence alla Bocconi, è scomparso in seguito a una malattia. Teorico dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, Trevisan si muoveva tra teoria della causalità, crittografia e teoria dei grafi. "A beautiful mind" lo ha definito l'ateneo milanese. E’ stato talmente forte il suo legame con l'accademia che il professore riceverà, su suo espresso desiderio, un funerale laico organizzato dall’ateneo il 24 giugno, alle ore 17, nell'atrio dell'edificio Velodromo.

Un accademico noto a livello mondiale "È stato un onore e un privilegio averlo avuto con noi, anche se per pochi anni", ha detto il presidente della Bocconi, Andrea Sironi. "Ho apprezzato enormemente lo spessore di Luca Trevisan in molte occasioni" ha aggiunto il rettore Francesco Billari. "Un accademico, Trevisan, noto a livello mondiale per la sua straordinaria intelligenza, la sua genialità logico-matematica e la sua immensa cultura", ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Computing Sciences, Riccardo Zecchina.