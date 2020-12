Busto Arsizio, corruzione e favori in carcere: sette arresti

Le indagini hanno rivelato un presunto giro di favori interno al carcere, con permessi premio e lavori in esterno ottenuti grazie a denaro o beni. Tra gli arrestati alcuni detenuti e un dipendente del carcere

La guardia di finanza ha arrestato in provincia di Varese sette persone accusate a vario titolo di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio, detenzione di armi da guerra, furti e ricettazione. Tra loro anche detenuti e un dipendente del carcere di Busto Arsizio per corruzione in concorso.

Giro di favori interno al carcere

Le indagini hanno rivelato un presunto giro di favori interno al carcere, con permessi premio e lavori in esterno ottenuti grazie a denaro o beni. Cinque arrestati sono in carcere, gli altri ai domiciliari.