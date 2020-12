Operazione antidroga, 15 arresti tra Brescia e la Toscana

Una vasta operazione antidroga della squadra mobile di Brescia è in corso dalle prime ore di oggi per l'esecuzione di 21 misure cautelari. Lo rende noto la Questura. In carcere sono finite 15 persone, tutte straniere, gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre sei sono state sottoposte a custodia cautelare. Il gruppo, a quanto emerso, operava principalmente nella zona di Via Milano a Brescia, quartiere multietnico della città, e spacciava eroina, cocaina ed hashish.

L'operazione

L'indagine della squadra mobile, denominata "Salto nel buio", è iniziata a fine 2019. In Toscana, i poliziotti della squadra mobile di Lucca e dal Commissariato Viareggio stanno eseguendo una maxi operazione nei confronti di un'associazione a delinquere dedita allo spaccio di droga nella pineta di levante di Torre del Lago, in provincia di Lucca. Eseguite inoltre 21 perquisizioni mentre è ancora in corso il sequestro di un ristorante di Lerici, in provincia della Spezia, riconducibile alla stessa organizzazione, utilizzato per il reimpiego di denaro provento di spaccio.