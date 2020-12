Ricettazione auto di lusso e furti, due arresti in Brianza

I due erano dediti al riciclaggio di auto rubate in varie regioni d'Italia e il 31 maggio scorso avrebbero anche messo a segno un furto di materiali edili per un valore di circa 11 mila euro

Oggi all'alba i carabinieri hanno eseguito diverse perquisizioni a Calusco d'Adda (Bergamo) e Cassano d'Adda (Monza) e arrestato due operai, a seguito di un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di auto rubate e furti.

Le indagini

Secondo le indagini, i due erano dediti al riciclaggio di auto rubate in varie regioni d'Italia e il 31 maggio scorso avrebbero anche messo a segno un furto di materiali edili per un valore di circa 11 mila euro, all'interno di un cantiere in Brianza. In un capannone di Mariano Comense (Como), in uso a un terzo complice attualmente ricercato perché fuggito all'estero e a sua moglie, i carabinieri hanno sequestrato tre auto di lusso, nove carte di circolazione in bianco, svariate targhe e parti di altre vetture, il tutto risultato rubato.