L'episodio accaduto in via Carlo Imbonati, poco dopo le 21 di ieri. Colpito al torace, il 25enne è ricoverato al Niguarda

Una lite tra cittadini egiziani è sfociata ier sera in un accoltellamento. L'episodio accaduto a Milano, in via Carlo Imbonati, poco dopo le 21. Il ferito, 25enne, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Niguarda per ferite da arma bianca al torace. Sul posto anche gli agenti della polizia.