Bulciago, corso online per realizzare un presepe: tutto esaurito

"Ho avuto una richiesta persino dalle isole Hawaii. Un signore che non si è perso nemmeno un’ora di corso e proprio in questi giorni ha completato il suo lavoro", ha spiegato Maurizio Villa

Ha realizzato il suo presepe a soli 8 anni. Oggi, che ne ha 68, Maurizio Villa è anche un docente in questa arte capace di coinvolgere centinaia di persone in tutto il mondo. "Quest’anno non c’era da inventare nessuna tecnica, ma occorreva trovare una formula fruibile a tutti perché il Covid non ci togliesse anche il calore del Natale rappresentato da uno dei suoi simboli più importanti", ha raccontato a Corriere.it.

Corso online

Così ha deciso di proporre un calendario di lezioni gratuite per costruire un presepio. La risposta è stata oltre ogni aspettativa: 200 iscritti. Moltissimi da Argentina, Brasile, Ecuador, ma anche Stati Uniti, Spagna, Malta, Israele. "Ho avuto una richiesta persino dalle isole Hawaii. Un signore che non si è perso nemmeno un’ora di corso e proprio in questi giorni ha completato il suo lavoro", ha spiegato Villa, che in passato ha organizzato corsi in Giordania e Palestina, insegnato a realizzare un presepio a giovani musulmani.