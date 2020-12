Brescia, uccise la moglie e fece sparire il corpo: chiesto l'ergastolo

La Procura generale di Brescia, nel corso dell'udienza di questa mattina, ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Abdelmjid El Biti, accusato e già condannato per l'omicidio della moglie 28enne Souad Allou. Secondo la ricostruzione il delitto avvenne nella notte tra il 3 e 4 giugno del 2018, nell'appartamento dove la vittima viveva con i due figli piccoli a Brescia. La coppia infatti si era separata. L'uomo aveva poi fatto sparire il corpo della giovane, che non è mai stato ritrovato.