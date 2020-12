Un uomo di 60 anni è stato trasportato in ospedale in coma dopo essere stato investito a Milano. L'episodio è accaduto attorno alle 21 in viale Cassala 15, dove il pedone è stato travolto da un'auto che si è fermata subito dopo l'impatto. Il ferito, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato accompagnato al Niguarda dove al momento si trova in coma.