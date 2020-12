Milano, truffa su protesi: sequestro da 34 milioni a gruppo San Donato

La guardia di finanza di Milano ha eseguito un sequestro da 34 milioni di euro a carico di società del gruppo ospedaliero San Donato per una presunta truffa sull'acquisto di protesi ai danni della Regione Lombardia.

L'inchiesta

Il sistema, stando alle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria nell'ambito di un'inchiesta del pm Paolo Storari, ricalca quello della presunta truffa sui farmaci emerso in un'altra inchiesta che vede coinvolto sempre il San Donato: le case farmaceutiche avrebbero venduto agli ospedali del gruppo farmaci che lo stesso gruppo si sarebbe fatto rimborsare dalla Regione a prezzo pieno, omettendo di indicare gli sconti praticati.

L'intercettazione

"Il nostro professor Colombo ha detto che l'Ospedale San Raffaele fa la cresta sulle valvole aortiche per via delle note di credito. Non si spiega perché tale importo non venga girato alla Regione". Così Mario Giacomo Cavallazzi, ex responsabile dei servizi di farmacia di diversi ospedali del Gruppo San Donato, parlava intercettato nel 2017 con Massimo Stefanato, ai tempi rappresentante dell'ufficio acquisti del San Raffaele, indagato nella nuova inchiesta. Lo si legge nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza firmato dal pm Storari.