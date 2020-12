Milano, un documentario per il primo anno delle Gallerie Leonardo

Per celebrare la ricorrenza, il Museo pubblicherà sul sito e sulle pagine social il documentario a episodi "Meccanica di una mostra", che racconta la nascita dell’esposizione e il dietro le quinte del progetto. La prima puntata online giovedì 10 dicembre

Giovedì 10 dicembre 2020, le nuove Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo da Vinci, compiono un anno. Per celebrare l’evento, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano pubblicherà in anteprima sul sito e sulle pagine social “Meccanica di una mostra”, una serie di brevi documentari che racconta la nascita dell’esposizione e il dietro le quinte della realizzazione del progetto.

La serie, realizzata da Francesco Clerici, regista documentarista specializzato nei temi dell'arte e del patrimonio, è suddivisa in 11 episodi più uno di Ouverture, per un totale di circa 85 minuti complessivi. L’episodio zero del documentario sarà online giovedì 10 dicembre, mentre le puntate successive verranno pubblicate ogni lunedì, a partire dal 21 dicembre e fino al primo marzo, all’interno del palinsesto di Storie Digitali @Museoscienza, nella rubrica #StorieScelte.

Dietro le quinte

Il progetto vuole anche essere la creazione di una testimonianza storica dell’azione del Museo nei confronti dell’eredità di Leonardo, attraverso la rappresentazione della quotidianità del lavoro dei suoi professionisti, nei vari settori coinvolti. I filmati ripercorrono alcuni dei momenti salienti dei lavori di allestimento delle nuove Gallerie, portando lo spettatore dietro le quinte del progetto e dandogli modo di osservare l’operato quotidiano di conservatori, restauratori, curatori, designer, allestitori, trasportatori, educatori, esperti di organizzazione, comunicazione e media digitali. Conservare, esporre al pubblico e tramandare nel tempo le cose e i pensieri che hanno abitato il mondo sono infatti le capacità che costituiscono la sapienza e il mestiere del Museo.