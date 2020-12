Milano, sfondano a martellate la vetrina di orologeria in centro

L'episodio è accaduto poco prima delle 19 di ieri in via degli Arcimboldi, una stradina a pochi passi dal Duomo. I rapinatori hanno assaltato la vetrina esterna del negozio Ceriani, all'interno del quale c'era la dipendente che ha dato l'allarme

Ieri nel centro di Milano due uomini hanno sfondato a martellate la vetrina di una orologeria portando via tre Rolex. L'episodio è accaduto poco prima delle 19 in via degli Arcimboldi, una stradina a pochi passi dal Duomo. I rapinatori hanno assaltato la vetrina esterna del negozio Ceriani, all'interno del quale c'era la dipendente che ha dato l'allarme.

Azione fulminea

L'azione è stata fulminea, i due uomini hanno assestato tre colpi ben decisi riuscendo ad aprire un varco sufficiente per portare via i preziosi orologi. Secondo quanto riferito, il bottino sarebbe superiore ai 30mila euro. Dopo il colpo sono spariti nel nulla prima dell'arrivo della polizia. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi.