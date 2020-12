Legnano: invita amici per festa in casa fino all'alba, tutti multati

Una ragazza di Legnano (Milano) ha invitato 15 persone a casa per una festa approfittando del fatto che i genitori erano all'estero, ma sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno multato tutti i presenti. E' successo in un quartiere residenziale di villette: i vicini, infastiditi dalla musica alta, hanno chiamato i militari che hanno constatato le contravvenzioni alle norme anti covid. I 16 festaioli, di età compresa fra i 15 e i 24 anni e di cui due minorenni, sono stati tutti multati per non aver rispettato il divieto di assembramento e tutti, tranne la padrona di casa, anche per essere usciti dal proprio Comune. I due minorenni sono stati affidati ai genitori.