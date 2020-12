Incendio in Brianza, in gravi condizioni donna e una bimba di 9 anni

Una donna di 48 anni e una bambina di 9 anni sono state ricoverate nella notte in gravissime condizioni per le ustioni che hanno riportato nell'incendio di una villetta a Usmate con Velate, in Brianza. La donna con ustioni di terzo grado al volto, al torace e agli arti è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano, mentre la piccola, che ha riportato ustioni al collo, è stata trasportata all'ospedale pediatrico Buzzi. Tre uomini, di 38, 39 e 55 anni, sono stati soccorsi in condizioni meno gravi e portati al San Gerardo di Monza e al Niguarda. Sul posto per i soccorsi sono giunti i vigili del fuoco e 5 ambulanze.