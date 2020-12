Incendio a Brescia, anziano muore carbonizzato in casa

A dare l'allarme sono stati i residenti che fin dal primo mattino hanno avvertito un forte odore di bruciato. È stato poi il badante dell'uomo, una volta entrato in casa per prestare servizio, a capire cosa stesse accadendo

Tragedia a Brescia. Un uomo di 78 anni è morto carbonizzato in casa. È accaduto in una palazzina. A dare l'allarme sono stati i residenti che fin dal primo mattino hanno avvertito un forte odore di bruciato. È stato poi il badante dell'uomo, una volta entrato in casa per prestare servizio, a capire cosa stesse accadendo. Per l'anziano, che viveva solo ed era praticamente allettato, non c'è stato nulla da fare.