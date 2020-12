Milano, sorpreso con documenti falsi e oltre 300mila euro: arrestato

Gli agenti di polizia hanno perquisito la sua stanza d'albergo e hanno trovato lo zaino con dentro i soldi. L'uomo ha dichiarato di aver rubato il bagaglio sul treno. In seguito, osservando le immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato accertato che il 37enne è salito sul convoglio con un unico bagaglio per poi scendere a Milano Rogoredo con un altro zaino. È accusato anche di possesso e fabbricazione di documenti falsi

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato sorpreso dagli agenti di polizia in un albergo con documenti falsi e 336mila euro in contanti. L'uomo ha raccontato di aver rubato i soldi, contenuti in uno zaino, su un treno Frecciarossa sulla tratta Reggio Emilia-Milano. È accusato anche di possesso e fabbricazione di documenti falsi.

L'uomo ha dichiarato di aver rubato lo zaino sul treno

Ieri mattina i poliziotti si sono presentati in un albergo in via Lulli dove l'uomo, irregolare e con precedenti penali, aveva preso una stanza. Gli agenti hanno raggiunto la sua stanza, nella quale c'erano alcuni involucri di cellophane e carta alluminio adagiati sulla scrivania. Pensando che potesse nascondere droga, i poliziotti hanno perquisito la camera, ma invece di armi e stupefacente hanno trovato lo zaino con dentro i soldi. L'uomo, di origini algerine, ha dichiarato di aver rubato il bagaglio sul treno. In seguito, osservando le immagini delle telecamere della stazione di sorveglianza, è stato accertato che il 37enne è salito sul convoglio con un unico bagaglio per poi scendere a Milano Rogoredo con un altro zaino. Nel corso degli accertamenti è emerso che il documento da lui mostrato in reception era falso.