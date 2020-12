Mede, anziana muore travolta da un trattore

Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina alle 10 alla Cascina Cantalupa, in Lomellina

Tragedia in provincia di Pavia. Una donna di 78 anni è morta dopo essere stata travolta da un trattore a Mede. Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina alle 10 alla Cascina Cantalupa, in Lomellina.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso della donna a causa delle gravissime ferite riportate. Sul luogo anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento che è costato la vita alla 78enne.