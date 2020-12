Fondi Lega, il presunto prestanome chiede di patteggiare

Ha chiesto di patteggiare 4 anni e 10 mesi di carcere e una multa di 1.000 euro, Luca Sostegni, il presunto prestanome finito in carcere a luglio scorso e da un paio di settimane ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulla Lombardia Film Commission e sulla creazione di presunti fondi neri per la Lega. L'istanza di patteggiamento, concordata con i pm ancora in fase di indagine, è stata depositata stamane dal difensore di Sostegni, Giuseppe Alessandro Pennisi, e prevede il versamento, a titolo di risarcimento, di circa 20mila euro. Il 62enne, che ha collaborato alle indagini, potrebbe diventare teste chiave in dibattimento.

Tre indagati non rispondono ai pm

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francesco Barachetti, l'imprenditore bergamasco indagato nell'inchiesta della Procura di Milano sulla Lombardia Film Commission. Il suo interrogatorio davanti al procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi si è aperto e chiuso nel giro di quattro minuti. Come preannunciato dal suo avvocato, Matteo Montaruli, l'imprenditore, che è agli arresti domiciliari, ha scelto di non rispondere alle domande dei magistrati, stessa strategia seguita oggi da altri due indagati interrogati, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili del Carroccio in Parlamento, anche loro ai domiciliari.