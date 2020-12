Incidente in tangenziale a Mantova, un morto e due feriti

Grave incidente oggi lungo la tangenziale Nord di Mantova. Un tir ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un furgone e un'auto: il conducente del furgone, un cittadino di nazionalità ungherese, è morto sul colpo, mentre l'automobilista, una donna residente a Marmirolo (Mantova) è rimasta ferita in modo grave ed è ricoverata all'ospedale Poma. Ferito anche l'autotrasportatore, un cittadino olandese, ma in maniera non grave. L'incidente è accaduto poco dopo le 13.