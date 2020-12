Un uomo di 41 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11:20 di oggi sulla A4, vicino al casello di Bergamo. L'auto guidata dall'uomo si è scontrata con un tir. Vani i soccorsi del 118, per il 41enne residente nel Milanese non c'è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta la Stradale di Seriate per i rilievi.