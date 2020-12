I fiocchi di neve, che non hanno attaccato al suolo, sono scesi nella zona del centro, in zona Oves e Sud-Ovest della città

La prima neve dell'anno è caduta questa mattina a Milano dove una debole imbiancata, che non ha attaccato al suolo, ha accolto la città al risveglio. In centro, in zona Ovest e Sud Ovest, dal cielo sono scesi i primi fiocchi con grande felicità dei bambini. Il meteo prevede tra oggi e venerdì altre leggere nevicate, soprattutto al mattino. (METEO)