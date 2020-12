Incidente a Milano, pensionato investito in zona Loreto: è grave

Un uomo, di cui non si conosce ancora l'identità ma che avrebbe circa 70 anni, è stato investito da un'auto all'angolo tra viale Brianza e via Venini, nei pressi di piazzale Loreto a Milano, e trasportato in gravi condizioni in ospedale. E' successo poco dopo le 10 di oggi. All'arrivo dei paramedici l'anziano era in arresto cardiaco e il personale sanitario ha continuato con la manovra anche durante il tragitto in ambulanza verso la clinica Città Studi. Al momento i medici non sono in grado di riferire se ce la farà.

Secondo quanto ricostruito finora, l'investitore si è fermato subito dopo l'impatto e ora sta riferendo alla polizia locale la sua versione sulla dinamica. Sono in corso i rilievi per accertare di chi sia la responsabilità.