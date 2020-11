Incidente a Milano, rider investito da un taxi in via dei Missaglia

È avvenuto ieri sera poco prima delle 20: un 23enne, a bordo della propria bici, è stato travolto dall’auto. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito, non in pericolo di vita, al Niguarda

Un rider di 23 anni, di origini straniere, è stato investito questa sera poco prima delle 20 in via dei Missaglia a Milano. Il giovane, a bordo della propria bici, è stato investito da un taxi. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Niguarda di Milano. Il rider non è in pericolo di vita.