Covid in Lombardia, 3.203 nuovi positivi su 28.434 tamponi effettuati

In Lombardia i casi positivi emersi nelle ultime 24 ore sono 3.203 (di cui 287 ‘debolmente positivi’ e 63 rilevati a seguito di test sierologico) su 28.434 tamponi effettuati, per un rapporto dell’11,2%. I guariti o dimessi sono 756 in più rispetto a ieri. In calo i ricoverati in terapia intensiva (-12) e i pazienti non in terapia intensiva (-216). Si registrano 135 decessi, per un totale di 21.647, in aumento rispetto ai 119 di ieri. Lo comunica l'Unità di crisi regionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO - LA DIRETTA IN LOMBARDIA)

I dati per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano 973, di cui 386 a Milano città; Bergamo 138; Brescia 322; Como 215; Cremona: 72; Lecco: 84; Lodi: 58; Mantova: 121; Monza e Brianza: 649; Pavia: 167; Sondrio: 174; Varese: 152.