Milano, omicida in permesso premio sfugge alla polizia: denunciato

M.G., detenuto 42enne condannato per omicidio, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre alle 12 di ieri si trovava in permesso premio per le vie di Milano ed è stato riportato nel carcere di Bollate (in provincia di Milano), dove sta scontando una pena anche per detenzione di armi e rapina.

La vicenda

L'uomo è stato notato da due agenti in viale Monte Grappa mentre era in sella a uno scooter con un'altra persona. Quando la polizia ha imposto l'alt i due sono scappati dando inizio a un inseguimento che ha attraversato piazza XXV Aprile, via Crispi, via Volta, via Ceresio per poi proseguire per le strade del quartiere Isola, dove in via Volturno il passeggero dello scooter è caduto dal mezzo mentre il conducente è scappato facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno raggiunto l'uomo, che ha provato invano a fuggire e a resistere al fermo. I successivi accertamenti hanno svelato che si trattava di un detenuto fuori dal carcere per un permesso premio che era stato revocato poche ore prima.