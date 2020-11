Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La Lombardia passa da zona rossa a zona arancione, è quanto dispone l'ordinanza dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che sarà in vigoreda domani, domenica 29 novembre. In Lombardia diminuiscono i ricoverati sia in terapia intensiva (-9, 925 in totale) che negli altri reparti (-127, 7.869 in totale) . Con 40.931 tamponi effettuati, sono 5.389 i nuovi positivi con un rapporto al 13,1%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

8:03 - Lombardia zona arancione da domenica

La Lombardia da zona rossa a zona arancione è quanto dispone l'ordinanza dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che sarà in vigore dal 29 novembre. Una misura che era stata anticipata ieri anche dal presidente della Regione Attilio Fontana, ricordando che la novità riguarderà tra l'altro le scuole e i negozi. In effetti i dati regionali continuano a migliorare: i ricoverati sono in calo sia nei reparti normali (-127) che in terapia intensiva (-9). Resta ancora alto il numero dei decessi, +181 in un giorno, ma com'è noto questo è l'ultimo dato a scendere. Più volte il governatore aveva chiesto al governo di riconoscere la zona arancione, come del resto lo aveva chiesto anche il leader della Lega Matteo Salvini. E proprio con Fontana e Salvini si è tenuta oggi una riunione in Regione chiesta dai consiglieri leghisti per fare chiarezza sulla campagna vaccinale antinfluenzale in Lombardia. "E' stato detto che le dosi consegnate sono oltre due milioni, ma di fatto in alcune zone della Lombardia sembrano non esserci e i vaccini somministrati ai cittadini sono molti di meno", è stato osservato dai consiglieri durante l'incontro. Notizie positive arrivano dal Pio Albergo Trivulzio di Milano: su 129 tamponi eseguiti sul personale soltanto 3 i casi accertati. Meno bene la situazione in alcune province, in particolare quella di Monza. "Siamo tuttora in una situazione di grande emergenza perché il livello di pazienti Covid positivi ricoverati è elevatissimo e siamo molto lontani da una situazione di recupero della normalità" ha detto oggi il direttore generale dell'Asst Monza Mario Alparone, salutando i medici e gli infermieri dell'Esercito Italiano che verranno impiegati in due ospedali della Brianza. Sul fronte dello sport, infine, Aleksey Miranchuk dell'Atalanta è stato trovato positivo al Covid: dovrà stare in isolamento.