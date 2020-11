Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Ho avuto, qualche minuto fa, un confronto schietto e diretto con il ministro Speranza. Entrambi condividiamo che, secondo il modello delle 'zone' predisposto dal Governo, la Lombardia abbia tutti i requisiti per passare da quella rossa a quella arancione". E' quanto afferma in una nota diffusa ieri in serata il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Intanto ieri Fontana ha annunciato che il Governo "nonostante la mia opposizione, intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in zona rossa. Ciò significa non fotografare la realtà dei fatti e non considerare i grandi sacrifici dei lombardi”.

Con 44.231 tamponi effettuati ieri si sono registrati 5.697 nuovi casi di positivi al Coronavirus in Lombardia.

Saranno oltre 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del vaccino Covid 19 in Lombardia, tra operatori sanitari, sociosanitari e amministrativi degli ospedali pubblici, delle Rsa e ospiti di queste ultime. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

