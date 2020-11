Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"I dati di Milano, Varese, e Monza, che in questa nuova ondata sono stati i territori che hanno avuto un attacco più violento da parte del virus, sono in miglioramento costante", ha detto a Zapping il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando che "l'indice Rt di queste province è addirittura migliore rispetto ad altre che non hanno avuto questo attacco". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

7:37 – Fontana: “Costante miglioramento a Milano, Varese e Monza”

"I dati di Milano, Varese, e Monza, che in questa nuova ondata sono stati i territori che hanno avuto un attacco più violento da parte del virus, sono in miglioramento costante", ha detto a Zapping il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando che "l'Rt di queste province è addirittura migliore rispetto ad altre che non hanno avuto questo attacco". "Io ascolto la voce dei sindaci che vorrebbero aprire di più, perché le loro zone sono in una situazione migliore dia altre zone della regione. Ascolto tutti e cerco di fare una valutazione che tenga conto di tutte le necessità e innanzitutto della sicurezza", ha aggiunto Fontana.