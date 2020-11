Seveso, appropriazione indebita in azienda: sequestrati 300mila euro

Secondo quanto emerso dalle indagini, i soci infedeli avrebbero messo in atto un meccanismo di sovrafatturazione delle forniture tramite il quale si sarebbero appropriati di liquidità aziendale, denaro in parte poi nascosto nelle loro abitazioni o cassette di sicurezza

Denunciati due imprenditori a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, per appropriazione indebita, in concorso con un terzo professionista residente in provincia di Bergamo. I due sono soci di un'impresa di commercio internazionale di prodotti elettronici.

Il sequestro

La guardia di Finanza, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura di Monza, ha sequestrato valuta per oltre 300 mila euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, i soci infedeli avrebbero messo in atto un meccanismo di sovrafatturazione delle forniture tramite il quale si sarebbero appropriati di liquidità aziendale, denaro in parte poi nascosto nelle loro abitazioni o cassette di sicurezza.