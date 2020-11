Incidente in montagna, uomo precipita e muore in Valtellina

Un 64enne ha perso la vita dopo essere scivolato in un canale impervio mentre si trovava lungo un sentiero in località Faie, nel territorio comunale di Forcola

Incidente mortale oggi, nei boschi sopra l'abitato di Selvetta, nel territorio comunale di Forcola (Sondrio). Un 64enne residente in zona, A.V., ha perso la vita dopo essere scivolato in un canale impervio. Si trovava lungo un sentiero, in località Faie, a una quota di circa 900 metri, quando è scivolato per un centinaio di metri, in una zona boscosa con sassi, pietre e alberi. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione di Morbegno del Cnsas Lombardo, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i vigili del fuoco, oltre all'elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Caiolo (Sondrio). Una volta individuato, l'uomo è stato raggiunto. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.