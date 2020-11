Milano, detenuto picchiato a San Vittore: 8 agenti a processo

Agli atti è stato depositato un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza interna del carcere in cui si vedono gli agenti infierire sul recluso

Otto agenti penitenziari sono accusati di lesioni personali in relazione al pestaggio di un detenuto del carcere di San Vittore avvenuto il 6 giugno 2019. Lo riporta il Corriere della sera. Il processo a loro carico è iniziato lunedì. Agli atti è stato depositato un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza interna del carcere in cui si vedono otto agenti infierire sul detenuto, che alla fine viene sollevato e portato via a braccia.