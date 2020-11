Albegno omaggia Stefano D’Orazio: brani dei Pooh da campanile

Una messa in ricordo e poi un concerto diffuso dal campanile, con campane in sottofondo e con i brani dei Pooh riprodotti a musica alta. È l'iniziativa organizzata questa mattina dalla parrocchia di Albegno, la frazione di Treviolo (Bergamo) dove Stefano D'Orazio, lo storico batterista dei Pooh scomparso lo scorso 6 novembre, ha vissuto per diversi anni. Il concerto e i ricordi della comunità a cui D’Orazio era molto legato, sono stati condivisi sulla pagina Facebook dell'oratorio di Albegno, con un lungo video in diretta in cui le più celebri canzoni del gruppo si possono ascoltare a partire dal minuto 4:20 (GUARDA IL VIDEO).