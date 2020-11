Incendio in un appartamento a Cologno Monzese, salvato 45enne

Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento in via Calamandrei a Cologno Monzese, alle porte di Milano. Il rogo è scoppiato, poco dopo le 22, all'ultimo piano di un palazzo che è stato evacuato dai carabinieri. Le fiamme hanno interessato anche il tetto dello stabile e sarebbero partite dalla cucina di un 45enne, che si sarebbe addormentato con la cena sui fornelli accesi. Sul posto inoltre i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme. Non si registrano persone coinvolte oltre al 45enne, che è stato trasportato in codice verde al San Raffaele per una mano ustionata.