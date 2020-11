Evade il fisco e tenta di corrompere i finanzieri: condannato 65enne

Negli ultimi vent'anni ha dichiarato complessivamente 160mila euro lordi per l'intero nucleo familiare ma, durante una perquisizione, i militari della guardia di finanza gli hanno trovato in casa 779.000 euro in contanti. Non solo: l'uomo, un imprenditore di 65 anni titolare di un'azienda a Lograto, nel Bresciano, ha tentato di corrompere i finanzieri offrendo 70mila euro in contanti. A quel punto è stato arrestato per istigazione alla corruzione e il Tribunale di Brescia lo ha condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere. Nei suoi confronti è stata disposta inoltre la confisca del denaro contante trovato in casa e sequestrato.