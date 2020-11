Bergamo, Allianz diventa main partner del Teatro Donizetti

Allianz è diventata Main Partner e Membro Benemerito della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per cinque stagioni, fino al 2025. Inoltre, conclusi i lavori di restauro del Teatro Donizetti, è stata definita la riapertura dopo tre anni alle attività di spettacolo (seppur senza pubblico): da venerdì 20 novembre sulla nuova “Donizetti webTV” verranno proposte tre nuove produzioni di titoli donizettiani realizzate in queste ultime settimane, nel massimo rispetto delle normative vigenti. In virtù della partnership, di durata quinquennale, ad Allianz, Membro Benemerito anche dei festival Donizetti Opera e Bergamo Jazz Festival, sarà dedicata una delle sale destinate all’accoglienza del pubblico del rinnovato Teatro Donizetti.

La partnership con Allianz

Il Festival, eccellenza culturale cittadina che in pochi anni si è affermata a livello internazionale conquistando il favore del pubblico e i più prestigiosi riconoscimenti della critica fra cui il premio Best Festival 2019 della critica tedesca, è fra le attività della Fondazione Teatro Donizetti con il più stretto rapporto con il mondo imprenditoriale e con la società civile, grazie ai numerosi progetti realizzati per la diffusione dell'immagine internazionale del compositore e per la divulgazione della musica a tutta la società. In questo ambito nasce la nuova e importante partnership con Allianz, realtà da sempre impegnata nel sostegno della musica classica e dell’opera, già al fianco di altre prestigiose istituzioni come il Teatro alla Scala di Milano.

Presidente Fondazione: "Importantissimo riconoscimento del lavoro svolto"

"Siamo davvero felici che Allianz abbia risposto con prontezza ed entusiasmo alla nostra richiesta di partecipare attivamente alla vita della Fondazione Teatro Donizetti – afferma Giorgio Berta, Presidente della Fondazione – Per noi è un importantissimo riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e del valore sempre maggiore che la Fondazione, grazie alle sue attività (dal festival Donizetti Opera, alla Stagione di Prosa e Altri percorsi fino al Bergamo Jazz Festival) riveste non solo per la città di Bergamo ma per il Paese. Ancor più significativo che questo avvenga proprio in un momento complesso e di grande incertezza in cui il nostro teatro non può accogliere il suo pubblico in sala. Al ringraziamento ad Allianz, alla vigilia di questo percorso comune, si accompagna l’auspicio di poter presto riaprire le porte del Teatro Donizetti agli appassionati e a tutti coloro che ci seguono e ci sostengono".

Campora, Allianz: "Sempre più vicini alla città di Bergamo"

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha dichiarato: "Siamo lieti di diventare Main Partner e Membro Benemerito di una prestigiosa istituzione culturale quale la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, che ringraziamo per l’apprezzamento espresso nei nostri confronti. Il nostro sostegno al teatro non è solo un contributo alla cultura, ma soprattutto, insieme ai nostri Agenti, vuole vederci vicini alla città di Bergamo, simbolo della capacità di superare le difficoltà di questo 2020".