Uccise una donna in casa a Milano, arrestato un 25enne

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato, con l’accusa di omicidio, questa mattina a San Giuliano Milanese dalla polizia di Stato. Si tratta di un cittadino egiziano, irregolare sul territorio italiano, arrestato - comunica la Questura - in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, in relazione all'omicidio di una prostituta di 45 anni, avvenuto lo scorso 28 aprile nella sua abitazione in via Lorenteggio a Milano. La vittima era stata soffocata.

Le indagini

L'attività investigativa condotta della Sezione omicidi della Squadra mobile milanese ha consentito di ricostruire la dinamica dell'omicidio, anche se le indagini sono state complicate dal lockdown che ha fortemente ritardato gli accertamenti autoptici, prima dei quali non era evidente che la morte fosse dovuta a un assassinio. In particolare, i poliziotti hanno accertato che l'uomo avrebbe prima incontrato la donna, con la quale non si era mai visto prima e con cui aveva concordato un incontro sul cellulare, presso l'appartamento di lei e, dopo una ventina di minuti, si sarebbe allontanato dallo stabile per tornare a casa a San Giuliano Milanese.

L'omicidio

Secondo quanto si legge in una nota della polizia, l'uomo "dopo una possibile discussione con la vittima, l'ha soffocata con una stretta al collo che non ha lasciato alcun segno visibile sulla pelle e si è allontanato subito dopo". Un amico della vittima, il giorno successivo, preoccupato dal fatto che la stessa non rispondesse al telefono, si è recato a casa sua e ha trovato il cadavere in cucina. Solo la successiva autopsia ha rilevato "l'anomala rottura bilaterale dei cornetti tiroidei dovuta ad asfissia meccanica da compressione" determinata dallo strangolamento. Da quel momento gli agenti hanno indagato, partendo dai tabulati del cellulare di lei, fino alla sua individuazione.