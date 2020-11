Vigevano, 16 furti fuori dai supermercati: arrestato ladro seriale

Un uomo di 39 anni è stato arrstato dai carabinieri di Vigevano (Pavia) con la'ccusa di aver messo a segno una lunga serie di colpi avvenuti nelle ultime settimane nei parcheggi di supermercati della Lomellina, sempre ai danni di donne sole. Le vittime venivano derubate mentre salivano sull'auto dopo aver fatto la spesa. Il 39enne, che si spostava sempre alla guida di una Fiat Punto di colore nero, è indagato per una rapina e 15 furti con destrezza, per un bottino complessivo di oltre 3mila euro. La lunga serie di colpi aveva creato un clima di tensione in Lomellina, soprattutto tra le tante donne che frequentano i supermercati.