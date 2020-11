Milano, rubano auto e investono ragazza a un benzinaio in via Rombon

La vittima, che per fortuna sta bene, stava facendo rifornimento: è stata prima scaraventata a terra dai suoi aguzzini, poi investita dai due malviventi.

Violenta rapina a una distributore di benzina a Milano. È avvenuto domenica 8 novembre, poco prima delle 20, in una stazione di servizio di via Rombon, zona est della città. Nel video delle telecamere di sicurezza (vedi in alto) i drammatici momenti della rapina.

La rapina al distributore

Nelle immagini registrate dalle telecamere si vede una ragazza che viene scaraventata a terra dai rapinatori e poi investita dai malviventi che hanno tentato di ucciderla. La giovane donna, nonostante lo choc, sta bene. I due rapinatori sono però riusciti a fuggire a bordo della Fiat Panda. “Sarebbe benissimo potuto finire in tragedia, fortunatamente, però, non è andata così”, ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato.