Busto Arsizio, anziana investita da un'auto in centro: morta 89enne

Una donna di 89 anni è morta a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dopo essere stata investita da un'auto mentre camminava in centro all'alba di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini della polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'accaduto.