Como, usura: arresti e perquisizioni

Questa mattina è in corso un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di tre persone nella provincia di Como per reati in materia di usura, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività bancaria. L'indagine, coordinata e diretta dalla locale Procura, vede impegnati numerosi militari della Guardia di Finanza per l'esecuzione di custodie cautelari, due in carcere e una ai domiciliari nonché di 14 Decreti di perquisizione e sequestro.