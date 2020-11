Spara dal balcone a Cologno Monzese, denunciato 40enne

Ha sparato alcuni colpi di pistola dal balcone di casa, apparentemente senza alcun motivo: per questo un 40enne pluripregiudicato è stato denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. E' successo ieri sera a Cologno Monzese (Milano). A dare l'allarme un carabiniere della Tenenza di Cologno Monzese, fuori servizio, che proprio mentre i colpi venivano esplosi passava nella via dove abita il 40enne. Dopo aver atteso i rinforzi, il militare ha perquisito l'abitazione del quarantenne, sequestrandogli pistola a salve e 47 proiettili.