Milano, fuga di gas al commissariato: intervengono i vigili del fuoco

Una fuga di gas, dovuta probabilmente alla guarnizione difettosa di un tubo ha costretto i vigili del fuoco a intervenire la scorsa notte nei locali del commissariato Monforte-Vittoria, in via Carlo Poma, a Milano. Il personale presente è stato fatto uscire dall'edificio per il tempo necessario per la riparazione del guasto che ha richiesto circa un'ora, poi i poliziotti sono rientrati nell'edificio.