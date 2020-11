Milano, lite durante la protesta dei rider: ferito un 23enne

La colluttazione è avvenuta intorno alle 19 di ieri in corso Lodi, causata forse da visioni contrastanti circa la protesta. Il giovane ferito è stato medicato e trasportato in ospedale, mentre si cerca ancora l’aggressore

Attimi di tensione, ieri, durante la manifestazione dei rider a Milano. Un ragazzo di 23 anni, presente alla protesta indetta dai fattorini contro il nuovo contratto, è rimasto ferito a seguito di una lite scoppiata con un altro collega. I due si sono scontrati in torno alle 19 in corso Lodi e sembra che la colluttazione, avvenuta davanti a una trentina di altri rider, sia nata da visioni contrastanti circa il corteo che nel pomeriggio ha attraversato la città. Il 23enne è stato medicato dal 118 e accompagnato al Policlinico con una contusione non preoccupante, mentre l'aggressore non è stato individuato.

La protesta, che ha visto la partecipazione di circa cento persone, è comunque andata avanti, spostandosi in un altro punto della città.

Secondo episodio violento

Quello di ieri è il secondo episodio violento legato alle manifestazioni indette per tre giorni di fila dai rider. Mercoledì ha avuto luogo una prima lite in corso Buenos Aires, dove alcuni fattorini in servizio sono stati aggrediti e la merce che trasportavano è stata rovesciata. Si tratta comunque di una piccola parte dei manifestanti che finora non ha provocato incidenti e vuole soltanto evidenziare la problematica dell'equo compenso che, a detta di molti, non sarebbe garantito dal nuovo contratto.