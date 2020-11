Porto Mantovano, ciclista travolto e ucciso da auto

Per motivi ancora da accertare, il 45enne ha perso l'equilibrio ed è caduto sull'asfalto proprio nel momento in cui sopraggiungeva un'auto che l'ha travolto. Il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso

Un uomo di 45 anni che era in sella alla sua bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto, il cui conducente si è poi fermato a prestare i primi soccorsi. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Montata Carra, frazione del Comune di Porto mantovano. L'uomo stava percorrendo una strada fuori dal centro abitato. A un tratto, per motivi ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto sull'asfalto proprio nel momento in cui sopraggiungeva un'auto che l'ha travolto.