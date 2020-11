Rapina in banca a Milano, ladri sono scappati dalle fogne. VIDEO

La rapina è avvenuta nella filiale della banca Credit Agricole. I rapinatori hanno fatto irruzione all'orario di apertura alle 8.35. All'esterno sono arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un'area di sicurezza per evitare rischi per i passanti

Rapina a Milano in una filiale della banca Credit Agricole in piazza Ascoli. A quanto si apprende, i sei rapinatori armati sarebbero scappati dalle fogne. Gli agenti di polizia, che stanno cercando i ladri anche nei tombini, hanno bloccato la piazza. Sul posto sono state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. La filiale è stata evacuata e al momento non risultano feriti (Video di Stefano Comotti).

Il direttore della filiale: "Ho urlato e una collega è scappata"

"Sono entrati dai sotterranei - ha raccontato il direttore della filiale -. Eravamo in tre all'interno dell'agenzia, quando mi sono accorto di cosa stava succedendo ho urlato 'c'è una rapina' e una collega è riuscita a scappare". Il direttore ha parlato tenendo del ghiaccio sulla nuca e ha spiegato che c'è stata "una breve colluttazione, ma non hanno infierito su di me".